В Казани эвакуировали аэропорт

Утром 29 мая неизвестный сообщил о том, что в аэропорту Казани заложена бомба. Было принято решение эвакуировать людей и осмотреть здание воздушной гавани, передает "Газета.ru".
В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было. После этого аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Звонивший разыскивается.
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