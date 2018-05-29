В Казани эвакуировали аэропорт

Утром 29 мая неизвестный сообщил о том, что в аэропорту Казани заложена бомба. Было принято решение эвакуировать людей и осмотреть здание воздушной гавани, передает "Газета.ru".

В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было. После этого аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Звонивший разыскивается.