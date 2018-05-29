В Екатеринбурге под воду ушел целый стадион

Стадион на Санаторной улице в районе Вторчермет в Чкаловском административном округе Екатеринбурга оказался полностью залитым водой из-за прорыва трубопровода, передает сайт "Комсомольская правда". Вода начала разливаться около 05:00, через час трубу перекрыли. В результате без воды остались здание физкультурно-оздоровительного комплекса и жилая многоэтажка.

В "Водоканале" обещают восстановить водоснабжение в течение дня. После этого будет принято решение о работах по восстановлению и благоустройству территории.