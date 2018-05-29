Учительница неделю издевалась над второклассником из-за денег

Необычное происшествие случилось в одной из школ поселка Угловое в Приморье. Там учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, передает "Газета.ru". Выяснилось, что на протяжении недели преподавательница говорила ученикам, что у этого ребенка неприятно пахнет изо рта.

"Обострение обоняния" у нее произошло после того, как родители мальчика отказались сдавать деньги на жалюзи в класс. Женщина уже принесла извинения матери ребенка и пояснила, что это была игра. Что за игра, она не уточнила.