На Урале собачий приют сгорел вместе с животными

Крупный собачий приют "Таксодром" в в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области загорелся в ночь на 29 мая. В итоге он был полностью уничтожен огнем. В приюте жили более сотни животных. Хозяева выносили питомцев из огня на руках, однако спасти им удалось не всех. По предварительным данным, погибли пять собак. Сейчас хозяева приюта и неравнодушные люди разбирают завалы на пожарище.

Версий о причинах пожара несколько – от замыкания проводки до возгорания из-за удара молнии. Не исключается и поджог. Так, рассказывают, что накануне пожара сосед отгонял от забора приюта каких-то людей. "Но это все лишь наши домыслы и достоверные выводы могут сделать только пожарные", – цитирует URA.Ru зоозощитницу Наталью Труфанову. Хозяйка приюта подчеркнула, что намерена восстановить все, что было уничтожено огнем, и продолжить свою работу по помощи животным.