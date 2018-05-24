"Проклятый старый дом": мистические подробности расстрела в Якутии

Пока Следственный комитет по Якутии разбирается в обстоятельствах массовой бойни, которую устроил в селе Булгунняхтах 65-летний местный пенсионер Александр Новиков, местные жители выдвинули собственную версию. Они считают, что в страшном преступлении замешана нечистая сила.

Они думают, что дом, в котором жил пенсионер, проклят. Дело в том, что долгое время он стоял заброшенным. Никто не хотел селиться в нем из-за трагедии, которая произошла с его хозяевами: 20 лет назад утонули в реке мать и пятеро ее детей. И только Новиков осмелился в нем остаться.

Местные до сих пор не могут понять, почему житель Якутска решил переехать на старости в чужую деревню. К тому же поселился в доме, где, как считают деревенские, живут злые духи.

"Этот дом никто не хотел покупать, потому что семья утонула в реке Лена: мать, четыре девочки и мальчик. Остался жив только муж ее. А Новиков приехал из Якутска и купил дом. Жил он замкнуто, ни с кем не общался, в деревне не появлялся – всегда в доме был один. Он очень почему-то охранял дворовую территорию", – цитирует одного из старожилов села Life.ru.

Публикация от ЯСИА. НОВОСТИ ЯКУТСКА И ЯКУТИИ (@ysia.ru) 24 Май 2018 в 3:47 PDT

После того, как пенсионер расстрелял пятерых соседей, в том числе и ребенка, он сам ушел из жизни. Сейчас в качестве основной следователи отрабатывают бытовую версию убийства. Ведь Новиков звонил сестре и говорил, что поссорился с соседями. Он утверждал, что они были пьющими людьми и часто ругались с ним.

Утром 24 мая между ними произошла очередная ссора: соседи пришли к Новикову и стали просить денег на выпивку. Когда пенсионер отказал, они якобы стали ему угрожать. Затем и произошла трагедия.

Теперь в этом запутанном деле предстоит разобраться правоохранителям. "В рамках дела будет проведена целая серия экспертиз и следственных действий", – рассказала официальный представитель СКР по республике Надежда Дворецкая.