Жуткий пожар в многоэтажке попал на видео

В одном из жилых домов Перми произошел пожар. ЧП сняли на видео. "Что случилось в стороне Ипподрома, после много машин с сиренами ринулись в ту сторону!? Кто что видел??" – написал очевидец под видеозаписью.
Как удалось узнать Пятому каналу, пожар произошел в одно из квартир на улице Свиязева. Пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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