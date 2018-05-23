Жуткий пожар в многоэтажке попал на видео

В одном из жилых домов Перми произошел пожар. ЧП сняли на видео. "Что случилось в стороне Ипподрома, после много машин с сиренами ринулись в ту сторону!? Кто что видел??" – написал очевидец под видеозаписью.

Как удалось узнать Пятому каналу, пожар произошел в одно из квартир на улице Свиязева. Пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.