Под Москвой асфальтоукладчик смял легковушку

В подмосковных Химках водитель асфальтоукладчика не справился с управлением и протаранил несколько иномарок. ДТП произошло на Ленинском проспекте, передает "Подмосковье сегодня".

По словам очевидцев, водитель завел спецтехнику и попытался тронуться с места, но машина резко покатилась по мосту. Рабочий не смог затормозить и смял проезжающую мимо легковушку.