Россиянке удалили зуб из носа

Жительница Тюменской области обратилась в одну из местных больниц с жалобой на тяжелую форму гайморита. В ходе осмотра выяснилось, что у пациентки в носу вырос зуб, передает Пятый канал.

Ей провели срочную операцию. Отоларинголог и стоматолог извлекли зуб из носа, сообщает телеканал "360". Врачи отметили, что подобная патология встречается у 1-4% людей.