В Петербурге ограничили продажу алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении утвердили законопроект об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре. Он будет действовать во время проведения в стране чемпионата мира по футболу.

Речь идет о запрете продажи алкоголя близ стадиона и фан-зоны. Теперь документ должен подписать губернатор Георгий Полтавченко, передает FlashNord.