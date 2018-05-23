В Петербурге ограничили продажу алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении утвердили законопроект об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре. Он будет действовать во время проведения в стране чемпионата мира по футболу.
Речь идет о запрете продажи алкоголя близ стадиона и фан-зоны. Теперь документ должен подписать губернатор Георгий Полтавченко, передает FlashNord.
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