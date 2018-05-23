В подмосковной Коломне ликвидировали нарколабораторию

Полицейские подмосковного города Коломны обнаружили лабораторию по производству амфетамина. Работники нелегального предприятия задержаны.
"Оперативниками на чердаке дома обнаружены и изъяты емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками амфетамина, ртуть, противогазы и около пяти литров химических реактивов", – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
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