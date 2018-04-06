В жилом доме в Москве произошел пожар

В многоэтажном жилом доме на Пятницком шоссе в Митино на северо-западе Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". Возгорание началось на балконе одной из квартир на 11 этаже. В результате выгорели три этажа, 15 и 16 этажи пострадали, а на 17-м огонь перекинулся на балкон. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Сообщается, что пожарные долго не могли попасть на место ЧП из-за припаркованных во дворе автомобилей. Огонь был ликвидирован. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.