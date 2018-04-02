Опасный пикник воронежских экстремалов на льдине попал на видео

Любители острых ощущений устроили спуск по реке Дон на вырубленной из массива льдине. Такие праздники воронежские экстремалы устраивают регулярно.

Мужчины захватили даже баню с ванной. Но нагреть воду до нужной температуры они так и не смогли. Однако вечеринка все равно удалась. Были песни под баян и гитару и катание на сноуборде, передает Пятый канал. При этом повторять опасное путешествие без специальной подготовки воронежцы не советуют.