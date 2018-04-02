Летавшую по Братску гигантскую матрешку сняли на видео

Жители Братска стали свидетелями того, как по городу летала надувная пятиметровая матрешка. Фигура стояла рядом с торговым центром в качестве рекламной конструкции и была сорвана резким порывом ветра, передает РИА ФАН.
Полет сняла на видео камера видеорегистратора одного из автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
Несчастная Матрешка тщетно пыталась свалить из Братска. pic.twitter.com/NPbWIqfVLK— Королевство Алания (@monarh_alania) 2 апреля 2018 г.
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