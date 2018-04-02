Летавшую по Братску гигантскую матрешку сняли на видео

Жители Братска стали свидетелями того, как по городу летала надувная пятиметровая матрешка. Фигура стояла рядом с торговым центром в качестве рекламной конструкции и была сорвана резким порывом ветра, передает РИА ФАН.

Полет сняла на видео камера видеорегистратора одного из автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.