Школьника судят за убийство продюсера-педофила

В суд передано дело в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве, передает Eg.Ru. Преступление произошло в поселке Поспелово на острове Русский в Приморье. По данным следствия, юноша, которому на тот момент было всего 15 лет, пять раз ударил своего 23-летнего знакомого в грудь.

В момент убийства оба они находились в машине жертвы Toyota Corolla Rumion. Школьник вытолкал тело знакомого из машины, пересел за руль и уехал. Во Владивостоке дорожная полиция обратила внимание на автомобиль. После того, как водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД началась погоня.

Когда машину удалось поймать, то за рулем полицейские обнаружили подростка. Причем сам он, а также салон автомобиля были запачканы кровью.

Сам молодой человек объяснил, что зарезал знакомого из-за сексуальных приставаний. Школьник познакомился с 23-летним молодым человеком в Сети на фоне общих интересов. Сам он исполняет рэп, а его собеседник представился продюсером. Однако во время личной встречи продюсер якобы стал оказывать юному музыканту знаки внимания и даже попытался его изнасиловать. Ответом на это и стали удары ножом.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета рассказали о завершении расследования произошедшего. Теперь наказание подростку должен определить суд.