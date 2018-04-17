Обновление "Единой России" обсуждают в регионах

В течение недели в дискуссии "Единая Россия. Направление 2026" приняли участие более четырех тысяч человек из 15 регионов. Обсуждались вопросы модернизации партии и реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом рассказал секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Накануне он принял участие в муниципальной партийной дискуссии в Казани.

В первой волне обсуждений приняли участие Рязанская, Тверская, Волгоградская, Оренбургская, Тюменская, Иркутская и Амурская области. Также в дискуссии активно участвовали Чеченская республика, Мордовия, Республика Марий Эл, Карелия, Алтай, Бурятия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Вторая волна началась 16 апреля и продлится до 22 апреля. В ее рамках пройдут 27 региональных и межмуниципальных дискуссий.

На площадках прозвучало немало предложений по обновлению "Единой России". Так, в Тверской области выступили за реформирование работы приемных "ЕР". Тверичи уверены, что принимать граждан должны только депутаты фракций законодательных собраний различного уровня при участии представителей исполнительной власти. Только в этом случае, полагают авторы инициативы, обратившиеся будут понимать, что их услышали, а решение их проблем непременно будет найдено.

По итогам работы региональных дискуссионных площадок прозвучавшие на них предложения будут собраны вместе и представлены на Федеральной партконференции "Единая России 2026", которая состоится 18-19 мая. Партийный ЦИК должен собрать все предложения до конца апреля.

По словам Андрея Турчака, люди на местах выдвигают самые разные предложения. "Они касаются вопросов партстроительства и учета членов партии, а также работы партийных проектов. Разумеется, каждый регион имеет свои особенности и свои партпроекты", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

Он выразил надежду, что по итогам дискуссий удастся выработать предложения, которые можно будет применить в других регионах. Турчак подчеркнул, что в партии внимательно изучат все выдвинутые в ходе дискуссий инициативы, чтобы конференция действительно имела общефедеральный статус и отражала работу и предложения всех регионов.

Помимо прочего, участники дискуссий обсудили темы экологии и здравоохранения. Так, в Республике Алтай предложили разработать и внедрить программу по экологическому воспитанию граждан, мероприятия по целевому субсидированию пассажирских перевозок для стимулирования внутреннего туризма. А в Волгоградской области выступили с инициативой передать функции по распределению финансовых в региональный фонд ОМС.

Дискуссии были запущены "Единой Россией" 9 апреля. Их цель – сбор предложений на местах по реализации посланий президента и модернизации "ЕР". Обсуждения в субъектах идут на межмуниципальном и региональном уровнях.