"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению

"Единая Россия" готовит партийную конференцию по своему обновлению и участию в реализации послания президента. Масштабная встреча пройдет 18-19 мая.

На конференции планируется обсудить два блока вопросов. Речь пойдет об обновлении партии и наращивании мобилизационного потенциала к единому дню голосования. Вторая стратегическая тема – участие "Единой России" в реализации послания президента Федеральному собранию через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью.

"Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции – проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений", - сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Конференция пройдет в формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Турчак назвал обновление и развитие "Единой России", вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды.

"Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии", – сказал политик.





Турчак также указал на то, что эффект от содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 года. Напомним, что в этом году в единый день голосования 9 сентября в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

"Единая Россия" 3 июня проведет свои праймериз: предварительное голосование пройдет по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом.