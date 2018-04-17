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Регионы

Под Ростовом раскрыли ячейку "ИГ"

прочитано 505 раз

В Ростовской области сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Злоумышленники планировали устроить нападение на территории региона.

Главарь боевиков погиб при задержании, передает РИА Новости. Трое преступников задержаны. Правоохранители изъяли оружие и самодельную бомбу. Ведется расследование.

17 апреля 2018, 12:08

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