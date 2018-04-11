Вертолет Ми-8 рухнул на улицу в Хабаровске: все погибли

Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал авиакомпании "Восток".

Продолжение: Список погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске

В результате жесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упало на Антенной улице.

В настоящее время рассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либо ошибка пилота, передает РИА ФАН.

На месте происшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехали туда и представители авиакомпании "Восток".

Очевидцы опубликовали видеозапись с места крушения вертолета, передает "Пятый канал". По словам автора ролика, причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного тумана.

Свидетель катастрофы рассказал, что вертолет упал на землю и загорелся. На видеоролике слышны звуки взрывов или хлопков. Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

Ранее, 11 февраля этого года произошла крупная авиакатастрофа с Ан-148. Самолет "Саратовских авиалиний" летел из Домодедово в Орск. Погиб 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как писали Dni.Ru, 10 апреля на место ЧП в Подмосковье прибыла дополнительная группа спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр паденияАн-148. В этот день было найдено 13 фрагментов самолета. Следователи проводят дополнительные осмотры.