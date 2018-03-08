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Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение

Фото: GLOBAL LOOK press
Рыбаки выловили из реки Амур в Хабаровском крае отрубленную руку, а прибывшие на место криминалисты обнаружили целый мешок отсеченных конечностей. Жуткой находке нашли прозаическое объяснение.
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Согласно последним данным, в Амуре были обнаружены 52 человеческих руки – 26 пар кистей. Находка серьезно испугала местных жителей и всех, кто услышал об этой истории.

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Под Хабаровском нашли мешок отрубленных рук

По Сети начали циркулировать различные слухи. Некоторые грешили на некоего маньяка, который мог промышлять в окрестностях, не привлекая к себе внимания. Другие указывали на "зарубежный след". Якобы мешок с отрубленными человеческими кистями в реку могли выкинуть представители местной китайской общины. Интернет-эксперты заявили, что именно отрубанием рук китайские мигранты борются с воровством среди своих.

Впрочем, любители конспирологии и историй о похождениях маньяков оказались разочарованы, когда представитель силовых структур региона озвучил прозаическую версию происхождения жуткой находки. По предварительным данным, криминального следа за 26 отрубленными руками не тянется.

Основной версией на данный момент является халатность сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы. В морге у неопознанных трупов отсекают кисти рук, чтобы после специальной обработки снять с них отпечатки пальцев и проверить по базе. А появление мешка с руками в реке могло стать следствием нарушения правил утилизации медицинских отходов, передает Lenta.ru.

Примечательно, что на эту версию указывают даже фотографии (Внимание! По ссылке находятся материалы, которые могут показаться шокирующими и не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям) с места находки. Среди отсеченных конечностей можно заметить также бахилы, которые обычно используются в медицинских учреждениях. По факту произошедшего уже начата проверка.

Автор: Геннадий Куприянов8 марта 2018, 16:36

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