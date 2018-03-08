Под Хабаровском нашли мешок отрубленных рук

Жители Хабаровской области обратились в полицию после того, как обнаружили на улице отрубленную человеческую кисть. Прибывшие на место криминалисты нашли на месте мешок, в котором было 26 отсеченных конечностей, передает телеграм-канал 112. Подробности произошедшего устанавливаются.
Балерина сравнила свою свадьбу с бракосочетанием принца Уильяма и осталась довольна
Мать и девушка молодого человека отправились в Ростов-на-Дону на опознание тела
Певица рассказала о том, как борется со стрессом
По словам Александра Демидова, ссоры в его семье проходят очень бурно