Под Хабаровском нашли мешок отрубленных рук

Жители Хабаровской области обратились в полицию после того, как обнаружили на улице отрубленную человеческую кисть. Прибывшие на место криминалисты нашли на месте мешок, в котором было 26 отсеченных конечностей, передает телеграм-канал 112. Подробности произошедшего устанавливаются.