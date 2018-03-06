Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков

На YouTube распространяется кошмарное видео: пенсионерка бьет и унижает детей. Издевательства происходят во время частного урока на дому.

Душераздирающие кадры сняты украдкой одним из учеников. Женщина доводит до истерики ребенка лет семи. Она трясет его, как тряпичную куклу, и заставляет извинятся за то, что он лег на пол. Затем педагог начинает измываться над другим учеником – тот пинал соседа ногой под партой. Сначала она толкает ребенка, потом дает пощечины, а позже, совсем рассвирепев, начинает душить школьника. Не стесняясь присутствия других малышей, она угрожает мальчику убийством.

Видео содержит подпись: "Оренбургская область. Частный урок учительницы". Региональная прокуратура не нашла этому подтверждения. Внимательные комментаторы заметили, что на столах у детей лежат украинские учебники.