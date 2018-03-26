Пожар в ТЦ в Кемерово разгорелся с новой силой

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово разгорелся с новой силой. На верхних этажах строения загорелся утеплитель, передает телеграм-канал Life Shot. Огонь перекинулся с третьего этажа на четвертый. Сотрудники МЧС отмечают, что продвижению по зданию и поиску тел жертв мешает густой черный дым и очаги возгорания.