В метро Петербурга умерли два пассажира

Утром 23 марта в метро Санкт-Петербурга погибли два пассажира, передает FlashNord. На станции "Озерки" скончался 65-летний мужчина. Вход в вестибюль был ограничен с 06:55 до 09:00, пока сотрудники метрополитена ждали полицию и скорую помощь.

В районе 09:00 на "Спасской" стало плохо 50-летнему пассажиру. Он упал и умер до прибытия медиков. Причины наступления смерти мужчин уточняются.