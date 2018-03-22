На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца

На свалке рядом с деревней Кути в Ленинградской области среди твердых коммунальных отходов было обнаружено тело новорожденной девочки, передает FlashNord. По версии следствия, труп был привезен туда вместе с мусором из города Сясьстрой или ближайших населенных пунктов.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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