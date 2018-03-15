В Петербурге скончался известный художник

В Санкт-Петербурге умер художник и реставратор Александр Кравчук. Ему был 61 год, передает Life. Как рассказал глава Санкт-Петербургского Союза Художников Александр Сайков, причиной смерти Кравчука стал оторвавшийся тромб.
"Это был очень активный художник, великолепный портретист со своей очень принципиальной гражданской позицией в отношении искусства и вообще жизни", – отметил Сайков.
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