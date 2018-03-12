В Хабаровске лицо Путина выложили из машин

Портрет Владимира Путина появился на одной из улиц Хабаровска. Лицо президента России выложено из автомобилей.

Флешмоб в поддержку Путина устроили хабаровские автолюбители. В акции приняли участие 250 машин. Видео опубликовали в социальных сетях.

По рассказам организаторов, сначала была изготовлена разметка, по которой ориентировались автомобилисты. Никаких особых приборов при этом не использовалось – только рулетки и зоркий глаз. Когда машины выстроились на "наброске картины", зажглись фары и аварийные огни. Результат засняли на камеру с квадрокоптера.

По мнению активистов, получилось у них все красиво, но не уникально. Такие акции устраивали и раньше – тогда собиралось больше машин. Хабаровские автомобилисты готовятся побить собственный рекорд, сообщает "Царьград".