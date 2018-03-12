Под Москвой буйный лихач разбил десять машин и покалечил полицейского

На парковке торгового центра на улице Менделеева в Клину 35-летний мужчина на УАЗе таранил автомобили. Затем нарушитель попытался скрыться от сотрудников полиции и намеренно наехал на машину ГИБДД. Чтобы остановить его, стражам порядка пришлось применить оружие.

В ходе погони были повреждены три служебных автомобиля, передает Life.ru. Пострадал один сотрудник дорожной полиции. Всего, по предварительным данным, неадекватный водитель протаранил свыше десяти машин. После задержания он заявил, что "пришел спасать мир", передает РЕН ТВ. Автомобиль, на котором лихач разъезжал по ночному Клину, числился в угоне.