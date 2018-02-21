На фарфоровом заводе под Москвой произошел пожар

Ранним утром 21 февраля в экстренные службы поступила информация о пожаре на фарфоровом заводе в поселке Вербилки Талдомского района Московской области, передает телеканал "360". В тушении принимала участие оперативная группа Талдомского пожарно-спасательного гарнизона.
Спасатели справились с открытым горением. Данных о пострадавших не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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