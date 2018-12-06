В Волгограде пропал 12-летний школьник

В Волгограде правоохранители проводят проверку по факту исчезновения 12-летнего школьника. Мальчик отправился покататься на льду после уроков и до сих пор не вернулся домой.
Когда школьник не объявился с наступлением темноты, родители забили тревогу. Сейчас подростка разыскивают органы полиции, передает novostivolgograda.ru.
Решение принято
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