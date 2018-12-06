В Ижевске пьяный мужчина убил жену в бане

В Ижевске мужчина убил супругу в бане после попойки. Это произошло в ходе конфликта на почве ревности.

Злоумышленник схватил женщину за шею и несколько раз ударил ее головой о стену. После этого он нанес жертве множественные удары по голове металлическим ковшом. От полученных травм потерпевшая скончалась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, передает udm-info.ru.