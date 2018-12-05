Житель Тюмени снял с чужой карты 80 тысяч

Безработный житель Тюмени снял с утерянной банковской карты 80 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

Сообщается, что конверт с банковской картой и пин-кодом к ней потерял другой горожанин. Ушлый 29-летний мужчина, в свою очередь, подобрал ее и решил снять деньги. Часть похищенной суммы злоумышленник потратил на личные нужды, передает nashgorod.ru.