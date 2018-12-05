Установлена личность маньяка из Тольятти

После двух нападений на женщин в Тольятти местные жители заговорили о появлении в городе маньяка. Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 22-летний Артем Семенов, сообщает портал "Реальное время". Правоохранительные органы распространили его фотографию с просьбой помочь в розыске.

Напомним, что в конце ноября злоумышленник совершил две атаки. 30-го числа он ранил ножом 20-летнюю девушку на Рябиновом бульваре, а 1 декабря – 46-летнюю женщину на проспекте Космонавтов.