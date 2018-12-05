Под Оренбургом из подземного трубопровода разлилась нефть

Из подземного трубопровода, принадлежащего ООО "Научно-инновационное предприятие "Технология", произошла утечка нефти, передает портал "ФедералПресс". Ее следы были обнаружены на 26-м километре трассы Оренбург – Самара в Оренбургской области.
На место прибыли экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего. Эвакуация населения не потребовалась.
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