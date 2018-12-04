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Регионы

Владелец клуба "Хромая лошадь" взялся за новый бизнес после гибели 156 человек

прочитано 166 раз

Освободившийся из заключения владелец печально известного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак решил снова заняться бизнесом. Теперь он развивает новое дело в сфере недвижимости, передает Ura.ru.

Известно, что бизнесмен планирует переехать в Израиль, где проживает его семья. Напомним, что в 2013 году Зака приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии общего режима после пожара в его заведении. В результате ЧП погибли 156 человек.

4 декабря 2018, 19:30

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