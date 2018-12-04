В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода

В городскую больницу №36 Екатеринбурга был доставлен 29-летний мужчина с травмой головы, передает Ura.ru. Выяснилось, что пострадал он из-за собственной невнимательности.

Пешеход стоял на светофоре на пересечении улиц Блюхера и Комсомольской и в тот момент, когда у него за спиной проходил трамвай, внезапно сделал шаг назад. Зеркало заднего вида ударило его по голове. В больнице мужчине оказали необходимую помощь.