Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей

В полицию города Волжского обратилась пенсионерка. Она осталась без денег перед новогодними праздниками.
Незнакомка убедила женщину на улице в необходимости снять порчу. Для проведения ритуала нужны были якобы все имеющиеся деньги пенсионерки. Пожилая женщина согласилась на сделку. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, передает novostivolgograda.ru.
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