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Из-под смертельной лавины в Хабаровском крае достали последнего пострадавшего

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"Последний человек извлечен из-под снега. Состояние тяжелое, но он жив", – цитирует "Царьград" представителя экстренных служб Хабаровского края. Напомним, что в поселке Многовершинном Николаевского района этого региона произошел сход лавины. Под толщей снега оказались десять человек. Двое из них погибли – один скончался на месте, другой в больнице.

29 декабря 2018, 12:55

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