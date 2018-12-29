Из-под смертельной лавины в Хабаровском крае достали последнего пострадавшего

"Последний человек извлечен из-под снега. Состояние тяжелое, но он жив", – цитирует "Царьград" представителя экстренных служб Хабаровского края. Напомним, что в поселке Многовершинном Николаевского района этого региона произошел сход лавины. Под толщей снега оказались десять человек. Двое из них погибли – один скончался на месте, другой в больнице.

