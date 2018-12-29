Под Москвой загорелся газопровод

Между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе Московской области произошло возгорание газопровода, передает "Царьград". По словам очевидцев, пламя достигало в высоту 15 метров. Прибывшая на место бригада перекрыла подачу голубого топлива. В результате ЧП никто не пострадал. Однако 830 человек остались без газа.

