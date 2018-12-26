Под Москвой накрыли торговцев фальшивой икрой

Цех по производству поддельной красной икры обнаружили в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Злоумышленники расфасовывали альгиновую икру по стеклянным банкам и продавали как натуральную в интернете, пишет НСН. Расфасовка велась в антисанитарных условиях. Этим занимались два мигранта из ближнего зарубежья, передает сайт "Подмосковье сегодня".



