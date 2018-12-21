Волгоградец обокрал хозяйку арендованной в Тюмени квартиры ради возвращения домой

Волгоградец, приехавший на заработки в Тюмень и потерпевший неудачу, решил достать денег на обратный билет, ограбив хозяйку арендованной им квартиры. Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.

Мужчина умудрился снять с банковской карты женщины 8 тысяч рублей, воспользовавшись ее мобильным банком. Как он получил к нему доступ – не уточняется. к тому времени как хозяйка обнаружила пропажу денег, недобросовестный жилец уже добрался до дома в Волгограде, где и был задержан.