Пенсионерка-хулиганка "заминировала" поезд в Удмуртии

63-летняя жительница Удмуртии предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании пассажирского поезда. Об этом сообщает портал udm-info.ru.



Инцидент произошел в апреле. Женщина позвонила диспетчеру пригородной пассажирской компании и рассказала, что поезд "Ижевск-Воткинск" необходимо остановить, поскольку в нем заложена бомба. Затем пенсионерка сообщила это проводнику поезда, уже явившись лично на станцию.

