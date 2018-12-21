Школу в Казани проверят из-за поставленных на колени детей

Мэрия Казани проверит информацию о том, что в одной из школ города, дети выполняют школьные задания на коленках в актовом или спортивном зале, а также в фойе. Об этом сообщает портал inkazan.ru

Ролик опубликовали ранее казанские СМИ. Родители учащихся написали письмо к спикеру Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, а также обратились в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации.



