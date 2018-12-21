Трое жителей Екатеринбурга убили девушку на новогоднем корпоративе

Трое жителей Екатеринбурга представали перед судом за убийство девушки во время корпоративе перед прошлым Новым годом. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Мужчины получили 16, 22 и 24 года лишения свободы. Отмечается, что злоумышленники обманом заманили в безлюдное место двух подруг. С одной девушкой они жестоко расправились с помощью ножа, второй удалось сбежать.
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