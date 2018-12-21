В Петербурге орудуют мошенники в костюмах Свинки Пеппы и Винни Пуха

Аниматоры в костюмах известных мультипликационных героев – Винни Пуха, Свинки Пеппы, Чипа и Дейла, а также других популярных персонажей – предлагают прохожим в Санкт-Петербурге сделать совместное фото. О цене они сообщают после того, как снимок сделан. Предприимчивые "мультяшки" требуют от туристов от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, передает Ura.ru.

"Это просто банда, которая надела маски кукол и занимается грабежом женщин, детей и иностранцев в светлое время суток", – цитирует очевидца РЕН ТВ. В городе на Неве орудуют порядка 50 подобных уличных "бизнесменов".