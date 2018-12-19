Упавшая балка раздавила рабочего на заводе в Волгограде

В ночь на 18 декабря на оборонном заводе "Титан–Баррикады" в Краснооктябрьском районе Волгограда на 21-летнего рабочего упала балка, передает портал novostivolgograda.ru. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в 12-ю городскую больницу. У него диагностирован раздавленный перелом грудной клетки. Врачи бьются за жизнь пострадавшего. По факту произошедшего проводится проверка.
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