Обещал жениться: уроженец Армении выманил у доверчивой жительницы Уфы 1,7 млн

В Калининский районный суд Уфы на рассмотрение отправлено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", возбужденное в отношении 49-летнего уроженца Армении, передает портал mkset.ru. Мужчина жил с женой на съемной квартире и нигде не работал, а новой знакомой из социальной сети рисовал совершенно другую картину.

Брачный аферист рассказывал, что он успешный предприниматель и владелец фирмы в строительной отрасли. Он приглашал жительницу Уфы в дорогие рестораны и разыгрывал при ней телефонные разговоры с депутатами и другими влиятельными людьми. Кроме того, мужчина уверял, что он вдовец и хочет построить семью.

После нескольких встреч предприимчивый мужчина пожаловался девушке, что у него в офисе проходят обыски, а счета фирмы заморожены. Он попросил у нее несколько миллионов рублей якобы на дачу взятки для успешного разрешения ситуации. Отзывчивая жительница Уфы набрала кредитов и заняла деньги у родственников. Всего ей удалось собрать 1,7 миллиона рублей.

Деньги она передала мошеннику. После этого он позвонил ей и заявил, что из-за проблем с бизнесом хочет уйти из жизни. Затем аферист перестал выходить на связь. В версию "жениха" дама не поверила и обратилась в полицию.