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Регионы

Рассеянные хулиганы подожгли чужой гараж

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Группа из четверых мужчин в возрасте от 27 до 46 лет из, как они потом признались, личной неприязни к знакомой решили поджечь ее дом, хозяйственную постройку и гараж в деревне Рудаково Серпуховского района Московской области. Первые два объекта они идентифицировали верно, а вот с гаражом вышла промашка – в результате пострадал чужой бокс с иномаркой внутри. Общий материальный ущерб от действий хулиганов составил 6,5 миллиона рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Подозреваемые были задержаны. Во время обысков в их жилищах обнаружили около 100 граммов гашиша и более 30 граммов героина. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение имущества" и "Незаконное хранение наркотиков".

19 декабря 2018, 10:28

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