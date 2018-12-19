Рассеянные хулиганы подожгли чужой гараж

Группа из четверых мужчин в возрасте от 27 до 46 лет из, как они потом признались, личной неприязни к знакомой решили поджечь ее дом, хозяйственную постройку и гараж в деревне Рудаково Серпуховского района Московской области. Первые два объекта они идентифицировали верно, а вот с гаражом вышла промашка – в результате пострадал чужой бокс с иномаркой внутри. Общий материальный ущерб от действий хулиганов составил 6,5 миллиона рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Подозреваемые были задержаны. Во время обысков в их жилищах обнаружили около 100 граммов гашиша и более 30 граммов героина. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение имущества" и "Незаконное хранение наркотиков".