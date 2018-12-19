При пожаре в Удмуртии погибли люди

В ночь на 19 декабря в восьмиквартирном деревянном доме на улице Труда в городе Сарапуле в Удмуртии произошел пожар, передает ИА "Удмуртия". В помещении находились десять человек. Шестеро, в том числе четверо маленьких детей, были эвакуированы.
В одной квартире погибла 86-летняя женщина, в другой обнаружены тела проживавших там 32-летней и 59-летней женщин и 13-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Проверяется версия о халатности контрольных органов.
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