Под Новосибирском директор школы прыгал без трусов через костер

Ученики сибирской школы сняли на видео прыгающих без штанов через костер. Среди участников разглядели директора школы.
Позже мужчину обвинили в неподобающем поведении. Сам руководитель учебного учреждения назвал ролик фальсификацией. Стоит отметить, что некоторые из учеников рассказали жуткие вещи о работниках школы. По их словам, учитель физкультуры может схватить за горло, грубо обращается с ними и вытирает о ребят мокрые руки, передает телеканал "360".
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