Под Новосибирском директор школы прыгал без трусов через костер

Новый допинг-скандал в биатлоне Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Вторник 18 декабря
Лента новостей
18:01
Поглощающую макароны на улице Водянову подняли на смех
17:59
Как разводят миллиардеров
17:57
В Башкирии столкнулись два отечественных авто
17:35
Первый канал заставил юную Монеточку сниматься в лютый мороз
17:32
Россиян призвали отказаться от водки в новогоднюю ночь
17:24
Медведева бьется в экстазе от возвращения в Россию
16:42
Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза
16:39
Паникующую из-за проблем с замужеством Боню утешили россияне
16:35
Порошенко пустил слюни радости от охоты за украинцами
16:04
У доведенной жены Мамаева сдали нервы
15:32
В Москве умерла знаменитая художница
15:26
Госдума защитила предпринимателей
15:25
Тарантино дал отпор грабителям в собственном доме
15:02
Спортивные парки "Небо" отметили четырехлетие с размахом
14:59
Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко
14:58
Две аварии с участием семи машин произошли на Кутузовском проспекте
14:44
Дума упростила соотечественникам получение гражданства России
14:36
Москвичей предупредили о наступлении сибирских морозов
14:36
"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
14:26
Сестре Жанны Фриске сделали операцию
14:20
"Спорт надо закрыть": Плющенко вынес приговор Сотниковой
14:13
Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом
13:51
Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале
13:34
Два Деда Мороза подрались из-за клиента (видео)
13:30
В Кремле ответили на подлую провокацию Порошенко
13:27
Путину приготовили неожиданный подарок к Новому году
13:26
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
13:12
Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко
13:09
"Никто не захочет жениться": Виктория Боня о россиянах и алиментах
13:03
Старый гей взорвался из-за вопросов о Медведевой
12:34
Известная модель очаровала роскошной фигурой
12:27
"Как в последний раз": сенсационное решение Пугачевой связали с катавасией в семье
12:24
Известная ведущая показала все свои прелести
12:10
Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году
11:54
Москвич застрял между лестничных перил в подъезде
11:50
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
11:26
"Подснежник весной": Лорак восхитила народ внешним видом
11:20
Глушко шокировал снимком с обвисшей грудью
11:18
Российские производители электроники получат налоговые льготы
11:09
Арнтгольц появилась на публике с известным актером
10:51
Володин осудил притеснение священников на Украине
10:50
Пышногрудая модель показала "голое" фото в бане
10:48
На Казанском направлении МЖД произошел серьезный сбой
10:45
Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции
10:34
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
10:13
Бегущего с Украины Порошенко подставил старший сын
10:12
Запашному круто досталось от бизнесмена Гуцериева
10:11
Названо главное условие идеальной семейной ссоры
09:53
Нападение на затравленную Маркл вызвало переполох
09:52
Известный футболист вместе с семьей разбился в автокатастрофе
09:47
Певица Саша Савельева прячет живот
09:12
Родившая Тодоренко прервала угрожающее молчание
09:01
"Привезла на своем хвосте": Загитову унизили перед важными соревнованиями
08:57
Бензин и продукты резко вырастут в цене
08:37
Беременная Лопырева вышла в свет
08:17
Россию прополоскали в ООН за Крымский мост
07:11
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
06:33
Мужественный Путин сразил женщин наповал
06:04
Впадающую в ярость звезду шоу "Дом-2" ждет принудительное лечение
00:07
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
23:16
Позорное невежество Малахова возмутило народ
21:57
На бывшую невесту Тимати обрушилось горе
21:55
Блюменкранц прячется от маленькой дочери в "Доме-2"
21:39
Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову
21:38
Почему России наплевать на Порошенко
21:11
Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю
20:53
Взрыв автомобиля повлек гибель девяти человек
20:48
"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты
20:46
В Пермском крае насмерть сбили 87-летнюю пенсионерку
20:38
В Удмуртии в ДТП пострадал 3-летний мальчик
20:27
Пустившаяся во все тяжкие Бондарчук показала свои прелести
19:47
Перенесший операцию Михалков с трудом ходит
19:46
В Тюмени из-за пожара эвакуировали десятки человек
19:44
Кремль утешил напуганного Лукашенко
19:36
Омич на Mercedes сбил 7-летнего ребенка
19:28
Под Нижним Новгородом задержали изготовителей оружия
19:16
В Ростове маршрутка протаранила 4 машины
19:12
Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах
19:01
Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь
18:36
Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом
18:36
Постаревшую Подольскую затравили за оголенную грудь
18:05
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
17:53
Отдыхающая в ванне Водонаева показала киску
17:44
"Гнусный ябеда": Запашного распекли за жалобу Путину
17:38
У здания известного телеканала взорвалась бомба
17:01
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
16:55
"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников
16:48
Под Москвой водитель сбил перебегавших дорогу детей
16:19
Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом
16:17
В Петербурге нашли завернутый в одеяло труп
16:09
Жена разбитого инсультом Носкова сделала шокирующее заявление
16:05
Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
16:04
Гузеева вышла голышом на мороз
15:56
В Челябинске из-за пожара эвакуировали более тысячи детей
15:43
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
15:36
Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали
15:35
Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко
15:26
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
15:01
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего
14:59
Лобода изменяет Тиллю
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
Почему России наплевать на Порошенко
Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор
Регионы

Под Новосибирском директор школы прыгал без трусов через костер

прочитано 632 раза

Ученики сибирской школы сняли на видео прыгающих без штанов через костер. Среди участников разглядели директора школы.

Позже мужчину обвинили в неподобающем поведении. Сам руководитель учебного учреждения назвал ролик фальсификацией. Стоит отметить, что некоторые из учеников рассказали жуткие вещи о работниках школы. По их словам, учитель физкультуры может схватить за горло, грубо обращается с ними и вытирает о ребят мокрые руки, передает телеканал "360".

18 декабря 2018, 16:28

комментарии

Политика

Почему России наплевать на Порошенко
Кремль утешил напуганного Лукашенко
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Шоу-бизнес

Первый канал заставил юную Монеточку сниматься в лютый мороз
Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза
Паникующую из-за проблем с замужеством Боню утешили россияне
Топалов рассекретил ребенка от Тодоренко

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо

Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Спорт

Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции

Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Шоу-бизнес

Арнтгольц появилась на публике с известным актером

Артистов сняли вместе на премьере
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева прячет живот

В последнее время артистка предпочитает держаться в тени

Гороскоп

Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
Малахову строят козни
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

Фоторепортажи

Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США

Спорт

Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru