В Омске водитель маршрутки ударил пассажирку по голове

В Омске водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №50, водитель напал на пассажирку, передает портал gorod55.ru. Он вырвал у нее из ушей наушники, выхватил телефон и с силой дернул за капюшон, ударив по голове. По словам очевидцев, таким образом он хотел навести в салоне порядок.
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